Полиция огородила здание Рады щитами из-за митинга Саакашвили в Киеве. ФОТО

Саакашвили готовит акцию в Киеве
Вокруг здания Верховной рады Украины выставлено двойное кольцо оцепления из бойцов Нацгвардии Украины и полиции. Поводом стал митинг сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
«Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии полиции», — сообщил на своей странице Facebook депутат украинской Рады Мустафа Найем.
Сторонники грузинского политика хотят добиться принятия законов, которые бы ограничили депутатскую неприкосновенность и создание независимых судов, сообщает Федеральное агентство новостей.
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