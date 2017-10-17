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17 октября 2017
11:59  17 октября 2017 2

Полиция огородила здание Рады щитами из-за митинга Саакашвили в Киеве. ФОТО

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Саакашвили готовит акцию в КиевеФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Вокруг здания Верховной рады Украины выставлено двойное кольцо оцепления из бойцов Нацгвардии Украины и полиции. Поводом стал митинг сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

«Весь квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки. Здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии полиции», — сообщил на своей странице Facebook депутат украинской Рады Мустафа Найем.

Сторонники грузинского политика хотят добиться принятия законов, которые бы ограничили депутатскую неприкосновенность и создание независимых судов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Все серьезно
Фото: facebook.com / Мустафа Найем

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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