Русская Анджелина Джоли шокировала поклонников очередным фото

Модель опубликовала детский снимок
Пермская модель Галинка Миргаева сразила своих поклонников очередной публикацией в Instagram. На этот раз достоянием общественности стал не откровенный снимок, как это часто бывает, а детская фотография, на которой будущая звезда сидит возле большого плюшевого медведя.
За сутки пост набрал больше трех тысяч лайков и почти сотню комментариев поклонников, отметивших, что Миргаева с самого детства отличалась внешними данными.
Широкую известность, напомним, Галинка Миргаева обрела в конце прошлого года, когда стала героиней множества публикаций в западных СМИ, окрестивших ее «русской Анджелиной Джоли».