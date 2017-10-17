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14:50  17 октября 2017 0

Русская Анджелина Джоли шокировала поклонников очередным фото

Модель опубликовала детский снимокФото: mirgaeva_galinka, instagram.com

Пермская модель Галинка Миргаева сразила своих поклонников очередной публикацией в Instagram. На этот раз достоянием общественности стал не откровенный снимок, как это часто бывает, а детская фотография, на которой будущая звезда сидит возле большого плюшевого медведя.

За сутки пост набрал больше трех тысяч лайков и почти сотню комментариев поклонников, отметивших, что Миргаева с самого детства отличалась внешними данными.

Широкую известность, напомним, Галинка Миргаева обрела в конце прошлого года, когда стала героиней множества публикаций в западных СМИ, окрестивших ее «русской Анджелиной Джоли».

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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