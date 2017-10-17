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17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
18:22  17 октября 2017 0

Курганец нашел в ванной жуткое насекомое. ФОТО

Мухоловка часто забредает в гости к жителям КурганаФото: kurgan, vk.com
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Курганец Руслан Смирнов обнаружил в ванной комнате насекомое устрашающего вида: размером со спичечный коробок, с длинными усами и множеством ног. Помочь опознать жуткого представителя фауны молодой человек попросил у жителей города во «ВКонтакте».

Руслан уточнил, что «это» выползло из канализационного отверстия в ванне. С задачкой на эрудицию сообразительные курганцы справились быстро. По их словам, молодого человека посетила мухоловка обыкновенная — неопасное для человека насекомое, которое с приходом холодов ищет убежища в теплых и влажных местах.

«Она людей не ест, не переживайте. А то, что такая страшенная — так она не виновата, что ее мама такую родила», — успокоила автора записи Наталья Зорина. «Очень полезная штука. Ест всех тараканов, муравьев и прочих насекомых. У меня тоже такая есть», — оптимистично заметил Дима Аристов. «Это вылез капитальный ремонт твоего дома, на который ты и твои соседи скидывались, и который был проведен точно по плану и сдан в срок», — углубился в социальные проблемы Николай Земцов. Антон Махнев испугался: «Я бы хату сжег на твоем месте».

Также многие комментаторы отметили, что встречали такое насекомое в своих квартирах. Дальше поступали по-разному: одни прихлопнули букашку, другие — пожалели, а кому-то пришлось звать на подмогу родственников.

Вера Чернышева
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