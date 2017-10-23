Кандидат на пост главы Шутихинского сельсовета Катайского района Курганской области Владимир Кокшаров не согласен с результатами выборов, которые состоялись в пятницу, 20 октября. Заявление о нарушениях, допущенных при процедуре голосования, он передал прокуратуру, рассказал «URA.RU» Кокшаров.
Комиссия допустила к участию в выборах трех кандидатов. Однако на заседание думы явились лишь два претендента. — член ЛДПР Владимир Кокшаров и единоросс Михаил Таланкин. Голоса десяти депутатов сельской думы разделились поровну — каждый из кандидатов получил по пять голосов, однако победителем стал единоросс. «Председатель думы объяснила это тем, что ее голос является решающим», — уточнил Кокшаров. Он добавил, что категорически не согласен с таким результатом и требует проведения перевыборов.
По его словам, в районной прокуратуре заинтересовались информацией о выборах и пообещали провести проверку. Оперативно связаться с представителями администрации Шутихинского сельсовета не удалось. Глава Катайского района Юрий Малышев сообщил, что находится в дороге и не может разговаривать.