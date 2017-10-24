В Магнитке высадили тысячу саженцев ясеня и клена вокруг школ

В Магнитогорске подвели итоги акции «Тысяча деревьев — детям», организованной Магнитогорским металлургическим комбинатом.
В рамках акции было высажено около пятисот саженцев ясеня обыкновенного и свыше 500 саженцев остролистных кленов. Озеленение было проведено в 43-х детских садах и 34-х школах города, сообщили в управлении информации ПАО «ММК». На приобретение саженцев предприятие потратило полмиллиона рублей. Еще 600 тысяч ушло на проведение работ по их посадке и поливу.
«Саженцы достаточно большие — полтора-два метра. Их возраст 6-7 лет. Породы адаптированы к условиям нашего региона, имеют высокую приживаемость. Мы думаем, что все деревья приживутся у нас», — подвела итог акции заместитель начальника управления образования администрации Магнитогорска Ирина Панкратова. По ее словам, для такого промышленного города, как Магнитогорск, подобная акция по оздоровлению городской среды имеет большое значение.
«Мы выражаем огромное спасибо Магнитогорскому металлургическому комбинату и лично председателю совета директоров ПАО „ММК“ Виктору Филипповичу Рашникову за акцию „Тысяча деревьев — детям“, и мы надеемся, что эта акция станет доброй традицией, которая позволит сделать наш город более чистым и красивым», — отметила Панкратова.