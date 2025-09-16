Стал известен расклад в новом составе заксобрания Челябинской области

Партийный состав челябинского парламента определился после выборов
Единороссы укрепили позиции в заксобрании Челябинской области после выборов 12-14 сентября
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Фракция «Единой России» в новом составе Заксобрания Челябинской области с учетом победителей в одномандатных округах и прошедших по списку составит 48 депутатов. На фоне результатов других пяти партий это обеспечит ей абсолютное доминирование в парламенте регионов после прошедших 12-14 сентября выборов, сообщил источник URA.RU.

«По списку ЕР проходят в ЗСО 20 человек, к которым плюсуются 28 депутатов-одномандатников. Справедливороссы получают шесть мест: два одномандатника и четыре „списочника“. Во фракциях ЛДПР и „Новых людей“ будет по два депутата, во фракциях КПФР и Партии пенсионеров — по одному», — рассказал инсайдер.

В облизбиркоме заявили, что итоговые результаты будут озвучены 17 сентября. В любом случае ЛДПР, «Новые люди», коммунисты и «пенсионеры» будет представлены исключительно депутатами, прошедшими по избирательным спискам.

На выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва с 12 по 14 сентября проголосовали 999 738 жителей Челябинской области. Явка составила 39,98 %, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. Также местные выборы прошли в 39 муниципалитетах. Предварительно голоса распределились следующим образом. По единому округу: 54,48% избирателей проголосовали за партию «Единая Россия», 13,43% — за «Справедливую Россию», 9,79% — за ЛДПР, 8,11% — за «Новых людей». 5,94% голосов у КПРФ и 5,69% — у «Партии пенсионеров». В округах 28 мандатов достались единороссам и два — эсерам.

