Официальный представитель МИД России Мария Захарова вручила посольству США ноту протеста в связи с незаконным вывозом архивов Генконсульства РФ в Сан-Франциско, передает RT.
«Своими действиями американцы подрывают основы правового режима дипломатических и консульских сношений», — заявила Захарова на брифинге.
По её словам, после вторжения властей США в помещения Генконсульства России некоторые архивы были досмотрены, перепакованы и вывезены, что нарушает статью 17 Консульской конвенции между СССР и США от 1 июня 1964 года. В ней говорится, что консульские архивы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения. «Безусловно, на все эти действия была направлена нота протеста», — отметила Захарова.
Ранее замглавы МИД России рассказал, что возвращение российских флагов и архива документов сопровождалось «абсолютно неприемлемыми действиями».