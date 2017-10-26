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26 октября 2017
Главные новости Москвы
16:18  26 октября 2017 0

«Архивы России были досмотрены и вывезены». Захарова направила США ноту протеста после вторжения в Генконсульство

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, захарова мария, пмэф-2016
Вывоз архивов Генконсульства США в Сан-Франциско российские дипломаты назвали незаконнымФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вручила посольству США ноту протеста в связи с незаконным вывозом архивов Генконсульства РФ в Сан-Франциско, передает RT.

«Своими действиями американцы подрывают основы правового режима дипломатических и консульских сношений», — заявила Захарова на брифинге.

По её словам, после вторжения властей США в помещения Генконсульства России некоторые архивы были досмотрены, перепакованы и вывезены, что нарушает статью 17 Консульской конвенции между СССР и США от 1 июня 1964 года. В ней говорится, что консульские архивы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения. «Безусловно, на все эти действия была направлена нота протеста», — отметила Захарова.

Ранее замглавы МИД России рассказал, что возвращение российских флагов и архива документов сопровождалось «абсолютно неприемлемыми действиями».

Ксения Томашова
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