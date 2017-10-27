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27 октября 2017
26 октября 2017
05:56  27 октября 2017 0

Протестные регионы Италии признали Крым и требуют отмены антироссийских санкций

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, италия
Власти Венето и Ломбардии намерены развивать экономическое сотрудничество с РоссиейФото: depositphotos.com © URA.RU

Итальянские регионы Венето и Ломбардия, в которых ранее прошел референдум о независимости, намерены добиваться от Рима отмены антироссийских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь партии «Лига Севера» Джанлука Савоини.

По словам Савоини, наиболее богатые и промышленно развитые области Италии больше других пострадали от санкций, введенных Евросоюзом в отношении Москвы. Поэтому власти протестных регионов хотят получить больше полномочий в определении собственной внешнеполитической линии. В ближайшее время руководство «Лиги Севера» отправится в Рим, чтобы потребовать от властей Италии немедленной отмены санкций.

«Мы хотим получить больше автономии, так как не согласны со многими пунктами итальянской повестки. Например, мы признаем референдум в Крыму и выступаем за снятие санкций с России. Мы собираемся посетить полуостров, в котором в 2014 году прошел образцовый референдум, в начале следующего года. Мы получили письмо от главы Республики Крым Сергея Аксенова, в котором он поздравил нас с успешным плебисцитом, — цитирует Савоини «Известия».

23 октября жители Венето и Ломбардии проголосовали на референдуме за расширение полномочий местных властей и большую автономию. Ломбардия, в которой расположена финансовая столица Италии Милан, и Венето с крупнейшим мировым туристическим центром Венецией являются самыми успешными регионами страны. Их совокупный ВВП составляет около 30 процентов национальной экономики.

Сергей Макеев
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