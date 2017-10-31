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31 октября 2017
21:16  31 октября 2017 0

«Дочка» Газпрома заказала услуги лоббистов в США почти на миллион долларов

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа. Газпром-нефть. ХМАО, газ
«Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до ГерманииФото: media.gazprom-neft.ru

Принадлежащая «Газпрому» на 100% швейцарская компания Nord Stream 2 потратила 880 тысяч долларов на лоббирование в Вашингтоне своих интересов, связанных с «Северным потоком-2». Структура заключила контракты с тремя компаниями, которые будут защищать проект от американских санкций.

РБК пишет, что с июля по сентябрь Nord Stream 2 заключила контракты с Capitol Counsel (150 тысяч долларов), Hawksbill Group (80 тысяч долларов) и Roberti Global (560 тысяч долларов). «Дочка» «Газпрома» дала контрагентам задание лоббировать «вопросы, связанные с позицией США по отношению к трубопроводу „Северный поток-2“, включая воздействие потенциальных финансовых санкций на проект».

Roberti Global лоббирует интересы «Северного потока-2» в сенате и палате представителей США. Компания также наняла субподрядчика — SMW Partners, который работает в администрации президента США. Контракт с Capitol Counsel впоследствии был расторгнут, уточняет издание.

Представитель Nord Stream 2 прокомментировал журналистам контракты с лоббистскими компаниями: «Важно, чтобы американские законодатели и заинтересованные стороны были правильно информированы о проекте „Северный поток-2“ и его значимости для Европы».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Финансированием проекта занимаются оператор строительства Nord Stream 2 AG (единственный акционер — «Газпром») и пять европейских партнеров — Shell, OMV, Engine, Uniper и Wintershall.

Ранее посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что открытие второй ветки газопровода «Северный поток» приведет к падению валового внутреннего продукта Украины на 3%, так как транзит газа через территорию страны существенно сократится.

Виктор Дорофеев
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