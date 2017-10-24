Посол США подсчитала потери Украины от запуска газопровода «Северный поток-2»

Украине срочно необходима реформа энергетического сектора, считает посол США
С введением в эксплуатацию второй ветки газопровода «Северный поток» транзит газа через территорию Украины существенно сократится.
Это приведет к падению валового внутреннего продукта страны на 3%. Об этом заявила посол США в Киеве Мари Йованович, передает «Федеральное агентство новостей». По словам посла, стране срочно необходима реформа энергетического сектора и прежде всего — преобразование компании «Нафтогаз Украины».
Ранее глава украинского министерства энергетики Игорь Насалик назвал политику «Нафтогаза» бестолковой и заявил о бедственном положении дел в энергетическом секторе Украины.