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24 октября 2017
Главные новости Москвы
14:38  24 октября 2017 0

Посол США подсчитала потери Украины от запуска газопровода «Северный поток-2»

Газопровод рядом с дачами. Сургут, экскаватор, газпром трансгаз сургут, газопровод
Украине срочно необходима реформа энергетического сектора, считает посол СШАФото: Александр Кулаковский © URA.RU

С введением в эксплуатацию второй ветки газопровода «Северный поток» транзит газа через территорию Украины существенно сократится.

Это приведет к падению валового внутреннего продукта страны на 3%. Об этом заявила посол США в Киеве Мари Йованович, передает «Федеральное агентство новостей». По словам посла, стране срочно необходима реформа энергетического сектора и прежде всего — преобразование компании «Нафтогаз Украины».

Ранее глава украинского министерства энергетики Игорь Насалик назвал политику «Нафтогаза» бестолковой и заявил о бедственном положении дел в энергетическом секторе Украины.

Игорь Чукреев
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