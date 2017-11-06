У американского министра торговли нашли связи с крупной российской компанией

08:51 06 ноября 2017 0

В США отмечают, что министр «играет главную роль в американских экономических отношениях с другими странами, включая Россию» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Международный консорциум журналистских расследований, расположенный в Вашингтоне, обнародовал данные, согласно которым министр торговли США Уилбур Росс имеет деловые связи с российским нефтехимическим холдингом «Сибур».

Исходя из данных материалов, сделки Navigator Holdings с российским концерном приносят компании миллионы долларов, в частности, с 2014 года она заработала 68 миллионов долларов, сообщает телеканал 360.

Среди акционеров «Сибура» Геннадий Тимченко, против которого США ввели персональные санкции. Он владеет 17% холдинга.

Росс перед утверждением своей кандидатуры на пост главы минторга не уведомлял о своих связях. В этой связи консорциум указывает на «потенциальные конфликты интересов» министра, который «играет главную роль в американских экономических отношениях с другими странами, включая Россию».