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07 ноября 2017
12:13  07 ноября 2017 0

Названы самые странные гаджеты 2017 года

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Необычные технологии показали на выставке в Лас-ВегасеФото: depositphotos.com © URA.RU

Зарубежные эксперты определили самые странные гаджеты 2017 года. Необычные технологии были представлены на выставке International Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

На первом месте оказалось устройство SIM Changer Delta, пишет «Газета Кемерова». Прибор объединяет в себе четыре SIM-карты и синхронизируется со смартфоном с помощью Bluetooth. Второе место специалисты отдали рюкзаку In Motion, который анализирует состояние владельца, его перемещения и положение тела в пространстве.

На третьем месте оказалась акустическая система Subpac M2. Она надевается как жилетка и позволяет «чувствовать» музыку своим телом. Изобретатели обещают пользователям глубокое погружение в виртуальную реальность с помощью этого устройства.

В списке странных гаджетов оказались также левитирующая колонка Mars Craft и смарт-лампа Cerevo Lumigen.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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