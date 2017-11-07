Названы самые странные гаджеты 2017 года

Зарубежные эксперты определили самые странные гаджеты 2017 года. Необычные технологии были представлены на выставке International Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.
На первом месте оказалось устройство SIM Changer Delta, пишет «Газета Кемерова». Прибор объединяет в себе четыре SIM-карты и синхронизируется со смартфоном с помощью Bluetooth. Второе место специалисты отдали рюкзаку In Motion, который анализирует состояние владельца, его перемещения и положение тела в пространстве.
На третьем месте оказалась акустическая система Subpac M2. Она надевается как жилетка и позволяет «чувствовать» музыку своим телом. Изобретатели обещают пользователям глубокое погружение в виртуальную реальность с помощью этого устройства.
В списке странных гаджетов оказались также левитирующая колонка Mars Craft и смарт-лампа Cerevo Lumigen.