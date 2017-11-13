16:51 13 ноября 2017 2

Михаил Герштанский доложил о результатах управления госимуществом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2017 году 11 предприятий, чьи акции принадлежат Курганской области, сработали с прибылью. Об этом на совещании у губернатора региона Алексея Кокорина доложил директор департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский, передает корреспондент «URA.RU. Полученная ими чистая прибыль составила более 195 млн рублей, что на 23% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В числе прибыльных АО Автодор «Северо-Запад», Введенское ДРСУ, Варгашинское ДРСП, «Газпром газораспределение Курган», КИЖК, «Курганфармация», «Курорты Зауралья», «Кургангражданпроект», Щучанское ДРСУ. В качестве дивидендов в областном бюджет поступило более 74 млн рублей.

Выручка государственных унитарных предприятий (ГУП) за этот период составила более 224 млн рублей. Это на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль составила более 1,9 млн рублей, что, впрочем, на 8% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. По-прежнему прибыльными остаются четыре ГУП: «Кургантехинвентаризация», «Курганстрой АПК», Щучанская типография, «Курганмедфарм».

Более 5 млн рулей бюджет Зауралья получил от арендаторов имущества и земельных участков. Задолженность арендаторов сократилась на 12%. Это связано с тем, что количество претензий и исковых заявлений к ним выросло почти в три раза, пояснил Герштанский.

План приватизации областного имущества в 2017 году выполнить не удастся. За три квартала было продано только два объекта из восьми. До конца года планируется подготовить к торгам ГУП «Шадринский дом печати», 21 ноября — выставить на торги акции АО «Газпром газораспределение Курган». Пока доходы от продажи имущества — 14,5 млн рублей, от продажи акций — 1,2 млн рублей. Всего от управления имущества области в бюджет поступило 136,2 млн рублей при плане 152,6 млн рублей.

Убыток по итогам девяти месяцев получили шесть хозяйственных обществ. Среди них «Корпорация развития Зауралья», «Кургандорпроект», «Кургантехнопарк», две районные типографии. «В принципе убыточных предприятий не должно быть, — резюмировал губернатор Алексей Кокорин. — Если предприятие не справляется со своей обязанностью, оно должно быть реорганизовано или ликвидировано. Зачем нам нужны убытки?»