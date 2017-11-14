Ильгиза Ильясова городской суд отпустил под домашний арест
Курганский областной суд рассмотрит апелляции по мере пресечения, избранной бывшему руководителю регионального УФСИН Ильгизу Ильясову и первому заместителю директора областного ГБУ «МФЦ» Виктору Ковалеву в четверг, 16 ноября Об этом «URA.RU» сообщили в канцелярии суда.
Прокуратура региона не согласилась с городского суда, который выпустил Ильгиза Ильясова и Виктора Ковалева под домашний арест.
Бывший руководитель УФСИН Зауралья обвиняется в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Виктор Ковалев, по версии следствия, превысил свои должностные полномочия (статья 286 УК РФ).