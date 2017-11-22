17:12 22 ноября 2017 0

Алексею Кокорину понравились представленные экспонаты Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня, 22 ноября, побывал в историко-краеведческом музее Мокроусовского района и стал его 325-тысячным посетителем. Визит состоялся в рамках рабочей поездки.

В этом году музей отмечает свой 40-летний юбилей. Сегодня экспозиция работает в 13 залах, каждый из которых показывает историю района в разные эпохи. Например, первый этаж стилизован под русскую избу и обставлен предметами славянского быта. Второй — украшен портретами героев-военачальников, полководцев и ударников труда. Также в музее можно увидеть Мокроусовский район периода палеолита — здесь представлены останки древних животных.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе главы региона, Алексей Кокорин осмотрел все экспозиции музея, оставил запись в книге отзывов и поздравил коллектив с праздником. «Это уникальный музей. Интересное здание, которое сохранилось в своем историческом облике. Экспозиции подготовлены с огромной любовью. Каждый, кто побывает в этом музее, не сможет остаться равнодушным. Всем работникам культуры, сотрудникам музея большое спасибо за их такую нужную и важную работу», — поделился впечатлениями губернатор.

1/6 В мокроусовском музее Алексею Кокорину устроили индивидуальную экскурсию Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В финале визита Алексей Кокорин и глава района Владимир Кизеров во дворе музея возложили цветы к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент тоже в своем роде уникален — в его основании заложена капсула с землей с пяти полей сражений, где предположительно погибли солдаты Мокроусовского района.