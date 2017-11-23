В Госдуме рассмотрели поправки о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий законопроект внесен ЛДПР, однако в итоге «единороссы» документ отклонили.
Причиной внесения законопроекта стало резкое сокращение числа работающих пенсионеров после того, как с 1 января 2016 года была отменена индексация пенсионных выплат. Инициаторы возвращения выплат посчитали, что для возвращения роста пенсий из бюджета потребуется 10,3 млрд рублей, пишет «Российская газета».
По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Даниила Бессарабова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2018 году потребуется сумма в 58 млрд рублей. При этом источников финансирования авторы инициативы не указали.
Есть еще одна причина, по которой представители партии «Единая Россия» не поддержали индексацию. «Индексация пенсий — это ни что иное, как компенсация инфляционных издержек, — заявил депутат Бессарабов. — Поскольку работающие пенсионеры имеют источники покрытия этих издержек в виде заработных плат, они в меньшей степени подвержены инфляционным рискам и ухудшению своего материального положения, чем неработающие пенсионеры, живущие только на одну пенсию».
Ранее бывший министр финансов России и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что в стране закончились деньги на выплату пенсий гражданам, поэтому правительству придется повышать пенсионный возраст, сообщает «Русская планета».