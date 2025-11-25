Логотип РИА URA.RU
Зеленский разочарован отменой поездки в США

26 ноября 2025 в 04:49
Зеленский огорчился, что встреча в ближайшее время не состоится

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован отменой визита в США, где планировалась встреча по урегулированию конфликта. Об этом в соцсети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон. Так сообщили мои источники в Киеве», — написал журналист.

Ранее украинские СМИ выяснили, что в настоящее время в рабочем графике президента Дональда Трампа встреча с Зеленским не запланирована. При том что Зеленский был готов встретиться с главой Белого дома «как можно скорее».

Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом Зеленский планировал позвать на переговоры европейских лидеров.

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

