Зеленский разочарован отменой поездки в США

Зеленский огорчился, что встреча в ближайшее время не состоится Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован отменой визита в США, где планировалась встреча по урегулированию конфликта. Об этом в соцсети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон. Так сообщили мои источники в Киеве», — написал журналист.

Ранее украинские СМИ выяснили, что в настоящее время в рабочем графике президента Дональда Трампа встреча с Зеленским не запланирована. При том что Зеленский был готов встретиться с главой Белого дома «как можно скорее».

