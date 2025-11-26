«У России гораздо больше солдат»: Трамп призвал Киев к сделке с Москвой
Трамп признал превосходство российской армии над ВСУ
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Киев должен пойти на сделку по урегулированию конфликта с Москвой, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, противостояние может затянуться на долгие годы, а Россия превосходит Украину по численности армии.
«Этот конфликт может продолжаться годами. У России гораздо больше людей, гораздо больше солдат. Я думаю, если Украина может достичь сделки, это хорошо. Честно, я думаю, это хорошо для обоих. Украина — это гораздо меньшая группа людей», — заявил президент США в беседе с журналистами.
Россия в ближайшие пару месяцев может получить контроль над теми территориями, которые предстоит уступить Украине, считает Трамп. По его словам, для него нет крайнего срока по украинскому урегулированию, он ожидает скорого принятия сделки Киевом. Кроме того, американский лидер сообщил, что Европа будет вовлечена в решение вопросов о предоставлении Украине гарантий безопасности. Трамп не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским пока тот не заключит сделку.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
