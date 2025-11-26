«У России гораздо больше солдат»: Трамп призвал Киев к сделке с Москвой

Трамп признал превосходство российской армии над ВСУ Фото: Official White House / Shealah Craighead

Киев должен пойти на сделку по урегулированию конфликта с Москвой, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, противостояние может затянуться на долгие годы, а Россия превосходит Украину по численности армии.

«Этот конфликт может продолжаться годами. У России гораздо больше людей, гораздо больше солдат. Я думаю, если Украина может достичь сделки, это хорошо. Честно, я думаю, это хорошо для обоих. Украина — это гораздо меньшая группа людей», — заявил президент США в беседе с журналистами.