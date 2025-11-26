Трамп предрек потерю украинских территорий в пользу РФ
26 ноября 2025 в 05:03
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украинский конфликт движется в определенном направлении, и в итоге некоторые территории могут войти в состав России. Об этом заявил Глава белого дома Дональд Трамп.
