Трамп рассказал, какая судьба ждет Европу из-за Украины
Трамп пообещал Европе особое место в обеспечении безопасности для Украины
26 ноября 2025 в 05:13
Европа примет участие в обеспечении гарантий безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине. Европейские страны заинтересованы в прекращении конфликта и будут играть активную роль в этом процессе. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
