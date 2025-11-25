Логотип РИА URA.RU
Дмитриев опроверг публикацию Блумберг о разговоре с помощником президента РФ

26 ноября 2025 в 04:09
Дмитриев категорически отверг достоверность публикации

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что публикация агентства Блумберг со стенограммой его телефонного разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым — фейк. Пост об этом он опубликовал в соцсети.

«Фейк», — написал Дмитриев в X. Агентство Блумберг утверждает, что ознакомилось с записью разговора, якобы состоявшимся 29 октября. Во время него, по заявлению издания, обсуждались способы взаимодействия с США по плану относительно украинского урегулирования.

Ранее Дмитриев обвинил западные СМИ в искажении данных об экономике России, Евросоюза и Великобритании. Он отметил, что Россия значительно превосходит ЕС и Великобританию по большинству экономических показателей.

