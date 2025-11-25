В Новороссийске объявили об угрозе атаки БПЛА
26 ноября 2025 в 04:00
Фото: © URA.RU
В Новороссийске объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава муниципального образования города-героя Новороссийск Андрей Кравченко.
