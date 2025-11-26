Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Трамп сообщил о прорыве в переговорах по Украине

26 ноября 2025 в 05:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Американский президент акцентировал внимание на благоприятном ходе переговоров

Американский президент акцентировал внимание на благоприятном ходе переговоров

Фото: Official White House / Andrea Hanks

Многие пункты мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине уже согласованы. В переговорах наметилось значительное продвижение. Об этом в ходе общения с журналистами сказал президент США Дональд Трамп.

«Многие из пунктов согласованы, согласованы в очень благоприятной манере», — заявил Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что диалог носит конструктивный характер.

Как сообщало URA.RU ранее, по словам Трампа, Европа готова участвовать в обеспечении безопасности Киева в рамках урегулирования конфликта на Украине. Союзники действительно хотят, «чтобы это, если возможно, закончилось», отметил он.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал