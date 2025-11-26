Трамп дал Украине односложный совет по конфликту с Россией
26 ноября 2025 в 05:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина должна согласиться на заключение сделки, конфликт может затянуться на долгие годы, а Россия превосходит Киев по численности вооруженных сил. Об этом заявил глава Белого жома Дональд Трамп журналистам.
