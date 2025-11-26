Трамп выразил надежду на завершение конфликта на Украине
26 ноября 2025 в 05:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Трамп сообщил об отсутствии у него жестких временных рамок для заключения сделки и выразил надежду на то, что урегулирование ситуации на Украине произойдет в обозримой перспективе. Об этом сообщил глава Белого дома журналистам.
