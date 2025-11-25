Логотип РИА URA.RU
Трамп устроил себе выходные, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним

26 ноября 2025 в 04:40
Фото: Official White House / Shealah Craighead

Американский лидер Дональд Трамп уехал отдыхать во Флориду в связи с Днем благодарения. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В это же время с ним хотел встретиться президент Украины Владимир Зеленский.

«Из расписания Трампа следует, что во Флориде он пробудет до воскресенья. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что Зеленский хотел бы встретиться с Трампом, возможно, 27 ноября», — передает РИА Новости.

Поездка Трампа во Флориду происходит на фоне усилий Киева привлечь страны ЕС к переговорам с США по мирным предложениям американского лидера. Ранее сообщалось о возможных изменениях в мирном плане США и о том, что Трамп не планировал встречу с Зеленским на этой неделе, а окружение украинского президента считало визит в Вашингтон рискованным.

