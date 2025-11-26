Трамп рассказал, как продвигается соглашение по Украине
26 ноября 2025 в 05:08
Фото: © URA.RU
Ряд положений мирного соглашения по Украине уже согласован. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
