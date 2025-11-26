В Белом доме гадают, как Путин отреагирует на мирный план Трампа по Украине

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа выразили опасения, что президент России Владимир Путин может отказаться от обновленного мирного плана по Украине после изменений, внесенных в проект соглашения в Женеве. Об этом пишет The New York Times.

Обновленная версия мирного плана по Украине после переговоров между украинскими и американскими делегациями, по мнению Вашингтона, не устроит Москву. По данным источников издания, часть представителей Белого дома считает, что Путин может сразу его отвергнуть.

Трамп при этом заявляет, что осталось несколько пунктов, по которым у сторон есть разногласия, и выражает надежду на встречу с российскими и украинскими коллегами, напоминает RT. По данным телеканала CBS News, американские чиновники ожидают от России скорого ответа по мирному плану. Госслужащие США считают, что мирный процесс «движется быстро». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила только предварительный вариант мирного плана США, который предполагает урегулирование украинского конфликта. По словам Пескова, в основе проекта лежат договоренности, достигнутые в ходе встречи Путина и Трампа в Анкоридже, напоминает MK.RU.