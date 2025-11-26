Трамп назвал условие своей встречи с Зеленским в США

Трамп раскрыл, почему у него не состоялась встреча с Зеленским Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит Владимира Зеленского в Штаты пока не планируется — прежде необходимо достичь сделки по украинскому урегулированию. Об этом он рассказал журналистам.

«Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», — сказал Трамп. Так он прокомментировал желание украинского лидера посетить США для встречи.