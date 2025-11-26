Логотип РИА URA.RU
Трамп назвал условие своей встречи с Зеленским в США

Трамп: перед визитом Зеленского в США нужно достичь сделки по Украине
26 ноября 2025 в 05:29
Трамп раскрыл, почему у него не состоялась встреча с Зеленским

Трамп раскрыл, почему у него не состоялась встреча с Зеленским

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит Владимира Зеленского в Штаты пока не планируется — прежде необходимо достичь сделки по украинскому урегулированию. Об этом он рассказал журналистам.

«Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», — сказал Трамп. Так он прокомментировал желание украинского лидера посетить США для встречи.

Трамп уехал отдыхать во Флориду в связи с Днем благодарения, несмотря на желание Зеленского встретиться с ним. Сам Зеленский разочарован отменой визита в США, рассказали в Киеве. Он планировал обсудить с американским лидером «деликатные вопросы» в присутствии европейских партнеров. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

