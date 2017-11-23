22:06 23 ноября 2017 1

От нового подхода к маркировке лекарств отказываться не нужно, считают чиновники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что России не грозит дефицит препаратов из-за введения новой системы маркировки лекарственных средств с использованием штрих-кодов. В дальнейшем эта система только облегчит доступ препаратам на рынок.

На «круглом столе» в Госдуме 23 ноября он заявил, что возможный дефицит лекарств — это больше «пугалка». Мурашко отметил, что КНР, Европа, США, Бразилия, Аргентина и ряд других стран маркируют лекарственные препараты и «система маркировки двигается везде». Глава надзорного ведомства подчеркнул, что введение маркировки принесет много выгод. Не только коммерческих, но и «в виде ускорения доступа на рынок в плане фармаконадзора, это в том числе и сокращения для ряда препаратов третьей фазы испытаний», — цитирует Мурашко «Интерфакс».

Между тем, фармпроизводители Росcии предупредили, что форсированное введение нового порядка маркировки препаратов ведет не столько к дефициту их как таковому, сколько к «вымыванию» из аптек наиболее доступных по цене видов лекарств.

Ранее «URA.RU» писало о возможном повышении цен на лекарства на 5-20%. Причина — увеличение затрат импортеров на закупку препаратов за рубежом на 11% по сравнению с 2016 годом.