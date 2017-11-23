15:48 23 ноября 2017 0

Многие недорогие препараты уже сегодня исчезли из продажи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне в ближайшее время могут остаться без дешевых лекарств: введение системы обязательной маркировки препаратов ускорит «вымывание» недорогих препаратов из продажи. Согласно экспертным оценкам, подавляющее большинство людей в стране отказываются от дорогих медикаментов, даже нарушая назначения врачей.

По данным РБК, десять крупнейших отечественных производителей лекарств направили письмо в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором сообщили, что введение обязательной маркировки всех лекарственных средств с 2019 года приведет к росту цен на недорогие отечественные лекарственные препараты и грозит исчезновением с рынка некоторых из них.

Большинство россиян предпочитает приобретать бюджетные препараты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Под обращением подписались «Марбиофарм», «Уралбиофарм», «Органика», «МОСФАРМ», «Авексима Сибирь», «Компания Деко», «ОЗОН», «Татхимфармпрепараты», «Ирбитский химико-фармацевтический завод» и «Кировская фармацевтическая фабрика». При этом производители не выступают против маркировки лекарств как таковой, однако настаивают на большем сроке на ее введение.

На упаковки будут наноситься штрих-коды, которые, помимо стандартной информации о товаре, будут содержать дату истечения срока годности, номер производственной серии и самое главное — уникальный 13-разрядный код конкретной пачки, присваиваемый с помощью генератора случайных чисел, для обеспечения так называемой сериализации, то есть маркировки для возможности идентификации каждой упаковки. В России, согласно различным расчетам, совокупные затраты производственного сектора на внедрение системы составят от 8 до 15 млрд рублей.

Инициатива была связана с активизацией борьбы с поддельными лекарствами. Так, Росздравназдор сообщает о менее чем 1% фальшивых препаратов, эксперты же традиционно приводят куда большую цифру- 10-15%. Ожидается, что новая система позволит покупателям проверять легальность купленных медикаментов.

«Опасения производителей понятны: для того, чтобы внедрить систему, компаниям необходимо закупить дорогостоящее оборудование, переоснастить линии, обучить персонал. В итоге речь идет о серьезных издержках. Причем стоимость нанесения маркировки на упаковку дорогого препарата и на упаковку дешевого практически не отличается», — пояснил «URA.RU» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, для снижения нагрузки на производителей необходим более длительный переходный период, чтобы все затраты были не единовременными, а распределены во времени. «Если этого не сделать, то перебои и исчезновение некоторых препаратов действительно возможны — производители просто технически могут не успеть оснастить все линии», — добавил эксперт.

Уже сегодня многие россияне в целях экономии переходят на самолечение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, что система введения обязательной маркировки лекарств является лишь одним из факторов, влияющих на вымывание дешевых препаратов из общего ассортимента. «Недорогих лекарств постоянно становится все меньше и меньше — у нас из продажи исчезли уже сотни позиций. Причем главная причина кроется в том, что вся проводящая цепочка сидит на проценте — все заинтересованы в продаже более дорогих препаратов. Это нетрудно заметить, когда вы приходите в аптеку. Как правило, провизоры стараются предложить вам не дешевый аналог, а дорогостоящий препарат», — пояснил «URA.RU» Саверский.

Его слова подтверждает и исследование международной социологической компании Nielsen. Так, 49% российских покупателей безрецептурных лекарств признались, что стали чаще игнорировать предписания врачей, если цены на рекомендованные ими препараты оказались слишком высоки. При этом 63% россиян, приходя в аптеку, спрашивают о более дешевых аналогах.

По словам Саверского, из-за дороговизны лекарств многие россияне отказываются от рекомендаций докторов и начинают заниматься самолечением, что подчас заканчивается плачевно.

Провизор крупной российской аптечной сети, пожелавшая сохранить инкогнито, подтвердила «URA.RU», что люди все чаще и чаще уходят из аптек с пустыми руками: «Когда слышат цены, то просто разворачиваются. У многих просто нет таких денег. А дешевых аналогов зачастую уже и не найти».