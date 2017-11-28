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28 ноября 2017
19:00  28 ноября 2017 0

В Госдуме предложили разрешить бездомным животным жить в подвалах

Разное. Курган, окно в подвал, черные кошки
Замурованные в подвалах животные массово гибнутФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил внести изменения в технический регламент, чтобы запретить закрывать доступ животным в подвалы домов.

Он считает это серьезной проблемой и назвал такие условия жестоким обращением с животными. «Подвальные окна закрыты таким образом, что животные не могут ни попасть внутрь, из-за чего плодятся грызуны и это становится настоящей эпидемией, ни выйти оттуда», — подчеркнул Бурматов в ходе заседания круглого стола с участием зоозащитников.

Депутат отметил, что к нему лично обращались несколько организаций Санкт-Петербурга, которые жаловались, что в городе саботируются эти регламенты, потому что «ленинградцы даже в блокаду подкармливали котов, и это было санитарной мерой, которая не позволяла размножаться там грызунам», сообщает «Интерфакс».

Как писало «URA.RU», ранее жительница Тюмени Ольга Краснова рассказала в соцсетях, что в доме по адресу ул. Широтная, 43 заживо замуровали кошек. Управляющая компания не реагирует на просьбы открыть подвалы, чтобы выпустить животных.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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