В Госдуме предложили разрешить бездомным животным жить в подвалах

19:00 28 ноября 2017 0

Замурованные в подвалах животные массово гибнут Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил внести изменения в технический регламент, чтобы запретить закрывать доступ животным в подвалы домов.

Он считает это серьезной проблемой и назвал такие условия жестоким обращением с животными. «Подвальные окна закрыты таким образом, что животные не могут ни попасть внутрь, из-за чего плодятся грызуны и это становится настоящей эпидемией, ни выйти оттуда», — подчеркнул Бурматов в ходе заседания круглого стола с участием зоозащитников.

Депутат отметил, что к нему лично обращались несколько организаций Санкт-Петербурга, которые жаловались, что в городе саботируются эти регламенты, потому что «ленинградцы даже в блокаду подкармливали котов, и это было санитарной мерой, которая не позволяла размножаться там грызунам», сообщает «Интерфакс».

Как писало «URA.RU», ранее жительница Тюмени Ольга Краснова рассказала в соцсетях, что в доме по адресу ул. Широтная, 43 заживо замуровали кошек. Управляющая компания не реагирует на просьбы открыть подвалы, чтобы выпустить животных.