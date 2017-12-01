{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
10:50  01 декабря 2017 0

Зауральцам раздали по «Ладе Гранте». ФОТО

Новые автомобили получили жители области, пострадавшие на производствеФото группы Курганского регионального отделения ФСС РФ во «ВКонтакте»

11 зауральцев получили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта» в преддверии декады инвалидов, которая стартовала в России 1 декабря. Подарки для людей, которые в разное время пострадали на производстве, приобрел областной Фонд социального страхования.

С приобретением зауральцев торжественно поздравили вице-губернатор Александр Карпов и управляющий региональным отделением фонда Зоя Брунчукова.

Как отмечают в пресс-службе фонда, автомобили ежегодно приобретаются за счет средств государственной системы страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Каждая машина изготовлена с учетом индивидуальных возможностей и физических особенностей будущего владельца. С 2000 года обладателями личных спецавтомобилей стали 115 человек.

Всего за 11 месяцев 2017 отделение ФСС РФ в Курганской области направило на социальную, медицинскую и профессиональную реабилитацию людей, получивших травмы на производстве, более 178 млн рублей, добавляют в ведомстве.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров