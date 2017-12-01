10:50 01 декабря 2017 0

Новые автомобили получили жители области, пострадавшие на производстве Фото группы Курганского регионального отделения ФСС РФ во «ВКонтакте»

11 зауральцев получили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта» в преддверии декады инвалидов, которая стартовала в России 1 декабря. Подарки для людей, которые в разное время пострадали на производстве, приобрел областной Фонд социального страхования.

С приобретением зауральцев торжественно поздравили вице-губернатор Александр Карпов и управляющий региональным отделением фонда Зоя Брунчукова.

Как отмечают в пресс-службе фонда, автомобили ежегодно приобретаются за счет средств государственной системы страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Каждая машина изготовлена с учетом индивидуальных возможностей и физических особенностей будущего владельца. С 2000 года обладателями личных спецавтомобилей стали 115 человек.

Всего за 11 месяцев 2017 отделение ФСС РФ в Курганской области направило на социальную, медицинскую и профессиональную реабилитацию людей, получивших травмы на производстве, более 178 млн рублей, добавляют в ведомстве.