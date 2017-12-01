Уральские ВДВ-шники возмутились поступком боксера Дениса Лебедева, который подарил символ воздушно-десантных войск России — голубой берет — своему знаменитому коллеге Майку Тайсону. В Сети уже развернулась оживленная дискуссия.
Десантники решили поинтересоваться через соцсети у Дениса Лебедева — кто дал ему право на такой поступок. «Денис Александрович, прошу вас разъяснить, кто вас уполномочил дарить символ воздушно-десантных войск от лица воздушно-десантных войск человеку, не имеющему к ВДВ никакого отношения?» — спрашивает член центрального совета «Союза десантников Сибири» Виталий Шадрин.
Среди первых к нему присоединился и десантник с Ямала. «Тот же вопрос и меня интересует. Кто дал Денису такое право? Денис, ответь нам», — пишет председатель ямальского отделения «Союза Десантников России» Юрий Хлюстов.
Пока Лебедев свой поступок не прокомментировал. Во время вручению Майку Тайсону голубого берета он отметил, что он дружит с десантниками, поддерживает воздушно-десантные войска и заявил, что вручает символ ВДВ от лица войск и с их позволения. «Майк, если встретишь ребят в таких беретах, постарайся с ними подружиться», — сказал Лебедев