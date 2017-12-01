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Главные новости Ямала
19:07  01 декабря 2017 0

Десантников Урала и Сибири возмутил подаренный Тайсону голубой берет. ФОТО

Боксер Денис Лебедев подарил Тайсону голубой берет, чем вызвал гнев десантниковФото: сайт аllboxing.ru

Уральские ВДВ-шники возмутились поступком боксера Дениса Лебедева, который подарил символ воздушно-десантных войск России — голубой берет — своему знаменитому коллеге Майку Тайсону. В Сети уже развернулась оживленная дискуссия.

Десантники решили поинтересоваться через соцсети у Дениса Лебедева — кто дал ему право на такой поступок. «Денис Александрович, прошу вас разъяснить, кто вас уполномочил дарить символ воздушно-десантных войск от лица воздушно-десантных войск человеку, не имеющему к ВДВ никакого отношения?» — спрашивает член центрального совета «Союза десантников Сибири» Виталий Шадрин.

Среди первых к нему присоединился и десантник с Ямала. «Тот же вопрос и меня интересует. Кто дал Денису такое право? Денис, ответь нам», — пишет председатель ямальского отделения «Союза Десантников России» Юрий Хлюстов.

Пока Лебедев свой поступок не прокомментировал. Во время вручению Майку Тайсону голубого берета он отметил, что он дружит с десантниками, поддерживает воздушно-десантные войска и заявил, что вручает символ ВДВ от лица войск и с их позволения. «Майк, если встретишь ребят в таких беретах, постарайся с ними подружиться», — сказал Лебедев

Вячеслав Егоров
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