В розничной продаже спиртной продукции на территории Ямала установлены ограничения в дни проведения выпускных вечеров для школьников. Так, В Новом Уренгое и Муравленко запрет установили 20 июня, в Салехарде, Лабытнанги — 21 июня. Подробности сообщает окружной департамент экономики.
«На территории отдельных муниципальных образований установлены дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию „Выпускных вечеров“.
- 20 июня– Новый Уренгой, Муравленко, Надымский район
- 21 июня – Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск, Приуральский район (Аксарка (для 11-х классов), Белоярск, Катравож, Харсаим)
- 25 июня – Тарко-Сале
- 26 июня – Аксарка (для 9-х классов)
- 27 июня – Тазовский, Гыда, Антипаюта, Газ-Сале, Находка
Розничная продажа алкогольной продукции в эти дни запрещается в соответствии с законом ЯНАО от 24 июня 2016 года № 66-ЗАО. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность.
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