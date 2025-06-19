В дни проведения выпускных вечеров ограничена продажа алкоголя в ЯНАО. Инфографика

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Розичную продажу спиртного ограничат во многих муниципалитетах округа
Розичную продажу спиртного ограничат во многих муниципалитетах округа Фото:

В розничной продаже спиртной продукции на территории Ямала установлены ограничения в дни проведения выпускных вечеров для школьников. Так, В Новом Уренгое и Муравленко запрет установили 20 июня, в Салехарде, Лабытнанги — 21 июня. Подробности сообщает окружной департамент экономики.

Ограничения коснулись большинства муниципалитетов
Ограничения коснулись большинства муниципалитетов
Фото:

«На территории отдельных муниципальных образований установлены дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию „Выпускных вечеров“.

  • 20 июня– Новый Уренгой, Муравленко, Надымский район
  • 21 июня – Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск, Приуральский район (Аксарка (для 11-х классов), Белоярск, Катравож, Харсаим)
  • 25 июня – Тарко-Сале
  • 26 июня – Аксарка (для 9-х классов)
  • 27 июня – Тазовский, Гыда, Антипаюта, Газ-Сале, Находка

Розничная продажа алкогольной продукции в эти дни запрещается в соответствии с законом ЯНАО от 24 июня 2016 года № 66-ЗАО. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность.

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В розничной продаже спиртной продукции на территории Ямала установлены ограничения в дни проведения выпускных вечеров для школьников. Так, В Новом Уренгое и Муравленко запрет установили 20 июня, в Салехарде, Лабытнанги — 21 июня. Подробности сообщает окружной департамент экономики. «На территории отдельных муниципальных образований установлены дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию „Выпускных вечеров“. Розничная продажа алкогольной продукции в эти дни запрещается в соответствии с законом ЯНАО от 24 июня 2016 года № 66-ЗАО. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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