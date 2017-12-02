21:24 02 декабря 2017 1

Старт прошел с космодрома в Плесецке ФОТО: скрин с видео mod_russia, Twitter

Министерство обороны России в Twitter опубликовало видео старта ракеты-носителя «Союз-2.1б». Пуск был произведён с космодрома в Плесецке.

Съемки велись с нескольких камер. Ракета стартовала на фоне падающего снега. Одна из камер вела съемку снизу, с очень близкого расстояния и отчетливо запечатлела старт.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома в Плесецке, успешно вывела на орбиту спутник Минобороны. Позднее в ведомстве заявили, что космический аппарат принят на управление наземными службами, напоминает RT. Это четвертый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2017 году.