20:51 05 декабря 2017 0

По данным прокуратуры, в школах с родителей требуют не только денег, но и овощей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Зауралья Игорь Ткачев поручил проверить департамент образования и науки Курганской области. Тот факт, что сам департамент не выявил ни одного нарушения по поборам в образовательных учреждениях, говорит о формальном подходе должностных лиц, считает прокурор. Об этом зашла речь на круглом столе в прокуратуре во вторник, 5 декабря, передает корреспондент «URA.RU».

Прокуратура опротестовала 30 локальных актов, обязывающих родителей помогать в ремонте и благоустройстве школ и детсадов. Поборы выявлены в 14 муниципалитетах. Причем родителям сообщали о «благотворительном сборе» не только на собраниях, но и через записи в дневниках и в смс-сообщениях. В школах Кургана и Шадринска родители покупали комплекты учебных пособий и оплачивали охрану, а в Юргамышском, Шадринском и Каргапольском районах — сдавали овощи в школьную столовую.

Глава департамента Наталья Бобкова сообщила, что при проведении служебных проверок нередко «сами родители просят никого не наказывать, так как деньги им уже вернули». В целом, в этом году департамент направил 12 предостережений по предложениям покупки рабочих тетрадей за счет родителей. Охрану учреждений должны обеспечивать муниципалитеты.

Другая проблема — бюджетное финансирование. «При формировании бюджета Щучанского района на 2017 год от детсадов поступили заявки на 315 тысяч рублей для устранения нарушений санитарных норм. Фактически не было выделено ни одного рубля. Родители были вынуждены сдавать на эти цели деньги», — привел пример Ткачев. Не исполняет обязательства и областной бюджет. В 2016 году вместо запланированных 137 млн рублей школам было выделено всего около 50% на обеспечение учебниками, средствами обучения и игрушками, а детским садам только 30% от плана. В этом году финансовая ситуация не улучшается.

Вице-спикер Курганской областной Думы Владимир Хабаров уточнил, что в 2016 году на нужды учреждений образования было запланировано 193 млн, в 2017 году — 195 млн рублей, в проекте 2018 года заложено 197 млн рублей. Но необходимо учесть, что бюджет области дотационный, и сейчас действует программа оздоровления финансов. «Цифры пока не выполняются», — признался вице-спикер.

Ткачев предложил провести совместные мероприятия прокуратуры с общественными организациями для выявления поборов и информирования населения. В апреле — мае 2018 года за круглым столом планируется обсудить, чего удалось достичь.