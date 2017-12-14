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14 декабря 2017
13 декабря 2017
03:19  14 декабря 2017 0

Власти Канады одобрили поставку оружия на Украину. «Ни к чему хорошему это не ведёт»

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, автомат, оружие, прицел, дуло, ствол, мушка
Также о желании поставлять оружие Киеву ранее заявляли США и ЛитваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Канады включили Украину в список стран, в которые разрешается поставлять канадское огнестрельное оружие.

«Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию дополнен путем добавления следующих стран в алфавитном порядке: Украина. Этот приказ вступает в силу со дня его регистрации», — приводит «Федеральное агентство новостей» сообщение канадского правительства.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT возложил ответственность за происходящее на президента США Дональда Трампа, который, по его словам, пока не хочет подписывать разрешение на поставку летального оружия, но делает это обходным путем. В качестве примера собеседник агенства напомнил намерение Литвы отправить на Украину оружия на 2 млн долларов. «Ни к чему хорошему это не ведёт», заключил эксперт.

Ранее Соединенные Штаты также заявил о планах наладить с Киевом поставку вооружения и выделить 500 млн долларов в качестве финансовой помощи.

Сергей Демин
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