Гросси раскрыл сроки восстановления внешнего электроснбжения

Гросси: восстановление энергоснабжения ЗАЭС займет около недели
18 октября 2025 в 22:17
Подключение ЗАЭС к электросети как «свет в конце туннеля», заявил Гросси

Фото: Dean Calma / IAEA

Ремонтные работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) займут около недели. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Хотя потребуется ещё некоторое время, прежде чем станция будет снова подключена к электросети — ожидается, что ремонт продлится около недели — теперь наконец-то появился свет в конце туннеля», — заявил Гросси. Его слова приводятся в пресс-релизе МАГАТЭ.

Ранее ЗАЭС запускало аварийные дизель-генераторы. Проблемы начались после атак украинских БПЛА по электростанции, в результате которых была повреждена резервная линия питания электростанции. Об этом сообщало RT.

