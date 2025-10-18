Гросси раскрыл сроки восстановления внешнего электроснбжения
Подключение ЗАЭС к электросети как «свет в конце туннеля», заявил Гросси
Фото: Dean Calma / IAEA
Ремонтные работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) займут около недели. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Хотя потребуется ещё некоторое время, прежде чем станция будет снова подключена к электросети — ожидается, что ремонт продлится около недели — теперь наконец-то появился свет в конце туннеля», — заявил Гросси. Его слова приводятся в пресс-релизе МАГАТЭ.
Ранее ЗАЭС запускало аварийные дизель-генераторы. Проблемы начались после атак украинских БПЛА по электростанции, в результате которых была повреждена резервная линия питания электростанции. Об этом сообщало RT.
