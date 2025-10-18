Российские военные спасли бойца «Азова»*, которого пытались убить ВСУ: главное об СВО на 18 октября

Российские бойцы освободили Плещеевку в ДНР Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Военнослужащие российской армии спасли бойца батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), который был атакован украинскими боевиками ВСУ при попытке сдаться в плен. Военные ВС РФ освободили село Плещеевка в ДНР, которая находится рядом с важным городом Константиновка. ВСУ атаковали дронами Белгородскую область, в результате этого есть несколько пострадавших, в том числе девочка-подросток и глава одного из районов региона. Главные новости с фронта СВО и о ходе переговоров по украинскому вопросу — в материале URA.RU.

Бойцы ВС РФ спасли бойца «Азова»*

Бойцы группировки «Запад» спасли солдата ВСУ из 3-й штурмовой бригады Александра Недашковского, которого его сослуживцы пытались убить с помощью беспилотника при сдаче в плен. Об этом рассказал сам пленный. 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, в которой служил Недашковский, создана на основе батальона «Азов».

«Я когда ребятам сдался, меня свои же дроны начали атаковать — „Баба-яга“, кассеты. Я начал просить ребят, чтобы они отошли, потому что я сдаюсь, что я не стою того, чтобы всех положили. Но получается, пацаны сказали нет, до последнего меня тянули под кассетными», — рассказал Александр Недашковский.

Пленный также уточнил, что командование ВСУ угрожало расправой за отступление и деморализовало личный состав, утверждая, что в случае сдачи в плен российские военные якобы убьют или подвергнут пыткам. Однако, по словам Недашковского, российские бойцы оказали ему помощь, несмотря на ранение, и не оставили на поле боя. Он подчеркнул, что опасения, связанные с жестоким обращением со стороны российских военнослужащих, не оправдались.

Глава территориальной администрации

Глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Белгородской области Сергей Кулаков был ранен в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в telegram-канале оперативного штаба региона.

«Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Главу Мокрой Орловки, Сергея Михайловича Кулакова, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги», — говорится в опубликованном сообщении штаба. По информации оперативного штаба, Кулакова отправят в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Девочка-подросток и мужчина

Два жителя Белгородской области пострадали в результате новых атак ВСУ. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем telegram-канале. По данным ведомства, 16-летняя девочка получила ранения при атаке беспилотника на автомобиль в хуторе Кургашки, а мужчина — при подрыве на взрывном устройстве в селе Козинка Грайворонского округа.

«В Валуйскую ЦРБ обратилась 16-летняя девочка, которая также была в автомобиле при атаке дрона сегодня утром в хуторе Кургашки. Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки. Помощь оказана, лечение будет проходить амбулаторно. В селе Козинка Грайворонского округа мужчина наступил на взрывное устройство», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Пострадавший мужчина был доставлен с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины в Грайворонскую ЦРБ. После оказания первой помощи его переведут для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода. Состояние обоих пострадавших оценивается как стабильное.

Повреждения

С 14:00 до 18:00 по московскому времени над регионом было сбито шесть украинских дронов.

Всего за сутки Украиной было выпущено по Белгородской области. В поселке Майский Белгородского района в результате детонации дрона повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. В поселке Борисовка Борисовского района целью атаки стал коммерческий объект. В Волоконовском районе зафиксированы повреждения кровли частного дома и трех автомобилей из-за взрывов беспилотников. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.

Российская армия освободила Плещеевку

Военнослужащие группировки войск «Юг» освободили село Плещеевка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Населенный пункт расположен на подступах к городу Константиновка, одной из важных точек для продвижения российской армии в Донбассе.

На ЗАЭС начали ремонтировать линии электропередачи

Персонал Запорожской атомной электростанции и специалисты компании «Россети» начали ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Об этом сообщили в telegram-канале ЗАЭС. По данным станции, повреждение магистрали привело к необходимости срочного вмешательства для обеспечения энергоснабжения и поддержания устойчивой работы объекта.

В сообщении уточняется, что проведение работ стало возможным благодаря поддержке Минобороны России, обеспечивающего безопасность персонала в условиях продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ. «Без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна», — подчеркнули представители станции.

На ЗАЭС отметили, что согласование политических и технических условий для восстановления линии связи стало результатом комплексного взаимодействия Министерства иностранных дел РФ, государственной корпорации «Росатом» и экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В telegram-канале станции выразили благодарность дипломатическому блоку России и международным специалистам за конструктивный диалог, позволивший найти решения для стабилизации энергоснабжения в регионе.

Ранее линия электропередачи «Днепровская» подверглась повреждению в результате постоянных атак, которые Киев намеренно совершает рядом с атомной станцией. Нарушение энергосистемы поставило под угрозу работу станции и снабжение электроэнергией прилегающих территорий.

Мерц раскрыл реакцию Зеленского на разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен итогами своего недавнего визита в США, когда он встретился с американским главой Дональдом Трампом. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит телеканал N-tv.

«Визит прошел не так, как хотел Зеленский», — заявил Фридрих Мерц. Он также заверил, что продолжит добиваться дальнейшей поддержки Киева со стороны Евросоюза.

Ключевой темой встречи Трампа и Зеленского стала просьба Украины о поставках дальнобойных ракет, в частности Tomahawk. По данным телеканала CNN, беседа между украинским и американским президентами была «прямой и честной», в ходе нее Трамп ясно дал понять, что Украина не получит запрошенные вооружения. Портал Axios назвал переговоры «непростыми» и отметил жесткую позицию американского лидера. Один из источников издания заявил, что встреча прошла плохо.

