Медведев сообщил об испытаниях перспективных видов оружия на Капустином яре
18 октября 2025 в 22:50
На полигоне прошли испытания перспективных образцов вооружений, заявил Медведев
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания перспективных образцов вооружений. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Сегодня мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений, что обычно и делается на полигоне», - заявил Медведев. Видео он опубликовал на странице в соцсети «Вконтакте». Ранее Медведев рассказал об удовлетворительной ситуации, по поводу людей, подписавших контракт. По его словам, в воинские части прибыло 336 человек, которые заключили контракт с Минобороны РФ и 28 тысяч добровольцев.
