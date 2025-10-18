Логотип РИА URA.RU
Медведев сообщил об испытаниях перспективных видов оружия на Капустином яре

18 октября 2025 в 22:50
Фото: Роман Наумов © URA.RU

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания перспективных образцов вооружений. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Сегодня мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений, что обычно и делается на полигоне», - заявил Медведев. Видео он опубликовал на странице в соцсети «Вконтакте». Ранее Медведев рассказал об удовлетворительной ситуации, по поводу людей, подписавших контракт. По его словам, в воинские части прибыло 336 человек, которые заключили контракт с Минобороны РФ и 28 тысяч добровольцев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

