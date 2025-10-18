В Германии обнаружили литиевое сырье, которое способно принести стране миллиарды

В немецком регионе обнаружили литий, который может быть самым большим в мире Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Германии появилась перспектива занять самостоятельную позицию на мировом рынке сырьевых ресурсов благодаря выявлению значительного литиевого месторождения. Об этом информирует компания Neptune Energy. В регионе Альтмарк, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, было обнаружено крупное месторождение лития. По данным компании, объемы выявленного месторождения оцениваются примерно в 43 миллиона тонн литиевого карбоната. Согласно заявлению Neptune Energy, данное событие может стать ключевым фактором для развития автомобильной промышленности Германии. Эксперты геологоразведки считают, что проект в Альтмарке способен превзойти все существующие аналоги и стать самым масштабным литиевым месторождением в мире. По предварительным оценкам, его разработка может принести экономике Германии доход в размере нескольких миллиардов евро.