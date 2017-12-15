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Главные новости Курганской области
11:25  15 декабря 2017 0

«Патриотично». В Зауралье выпустили туалетную бумагу «Курганская»

Туалетная бумага Курганская. Курган, унитаз, карта курганской области, бумага туалетная
Покупатели назвали новинку патриотичнойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В магазинах Зауралья появилась туалетная бумага «Курганская», которая вызвала шутки у покупателей. «А что? Патриотично. Теперь знаю, какие сувениры везти друзьям в другие города», — оценили они новинку.

На упаковке, в каждой из которых размещено по четыре рулона, изображена карта Курганской области. Изготавливает новинку комбинат бумажных изделий «Кристалл» в столице Зауралья.

Те, кто уже успел воспользоваться изделием отмечают, что бумага, конечно, хуже зарубежных дорогих марок, но превосходит дешевые отечественные варианты. Цена четырех рулонов вполне демократичная — 48 рублей.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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