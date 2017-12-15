Покупатели назвали новинку патриотичной
В магазинах Зауралья появилась туалетная бумага «Курганская», которая вызвала шутки у покупателей. «А что? Патриотично. Теперь знаю, какие сувениры везти друзьям в другие города», — оценили они новинку.
На упаковке, в каждой из которых размещено по четыре рулона, изображена карта Курганской области. Изготавливает новинку комбинат бумажных изделий «Кристалл» в столице Зауралья.
Те, кто уже успел воспользоваться изделием отмечают, что бумага, конечно, хуже зарубежных дорогих марок, но превосходит дешевые отечественные варианты. Цена четырех рулонов вполне демократичная — 48 рублей.