Лавров: Трамп готов убрать Украину с повестки дня

Лавров рассказал о сильных сторонах Трампа
Лавров рассказал о сильных сторонах Трампа Фото:
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Администрация президента США Дональда Трампа стремится убрать тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормализации экономических отношений с Москвой. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский политик охарактеризовал главу Белого дома, как прямого политика.

«Администрация Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня», — заявил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». Он добавил, что это необходимо для устранений препятствий для нормализации экономических отношений с Россией. Лавров также охарактеризовал Трампа как прямого и прагматичного политика, который не скрывает своих намерений и ориентирован на достижение конкретных результатов.

По словам министра, подход Трампа предполагает заключение взаимовыгодных соглашений в ключевых сферах, включая экономику, космос и ресурсы. Лавров подчеркнул, что Россия готова поддерживать диалог с США по всем направлениям и видит ответную открытость со стороны Вашингтона.

Заявления Трампа о разочаровании темпами урегулирования на Украине, по словам главы МИД РФ, частично объясняются его предпочтением быстрых и эффективных решений. Этот прагматичный подход, по мнению Лаврова, создает потенциал для прогресса в двусторонних отношениях.

Особое значение российский министр придал тому, что после встречи на Аляске Трамп начал выступать за долгосрочное перемирие на Украине, а не за временную паузу в боевых действиях. Лавров назвал это большим шагом, который отражает серьезность намерений американской стороны и открывает новые возможности для поиска устойчивого политического решения.

