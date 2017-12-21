На Украине сняли на камеру задержание «российского шпиона». ВИДЕО

07:34 21 декабря 2017 0

Чиновника подозревают в сборе информации для России Фото: houstondwi_photos/Flickr

В Сети появилось видео задержания помощника премьер-министра Украины Станислава Ежова, который был задержан на рабочем месте по подозрению в госизмене.

Судя по видео, опубликованному РИА «Новости», запись была сделана тележурналистами одного из украинских каналов. В кадре Ежов двигается по улице в сопровождении двух мужчин, при этом чиновник никак не реагирует на появление камеры.

Ранее сотрудники контрразведки украинской Службы безопасности сообщили о задержании чиновника из секретариата кабинета министров, который якобы собирал информацию в интересах России. По версии СБУ, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки.

По информации украинских СМИ, Ежов сопровождал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках.