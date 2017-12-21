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21 декабря 2017
20 декабря 2017
02:23  21 декабря 2017 0

СБУ задержала «завербованного Россией» чиновника правительства

Захваченный ополчением ДНР Национальный банк Украины, солдат, боец, маски-шоу, ополченец, национальный банк украины
Заподозренного в шпионаже чиновника задержали на рабочем месте (архивный снимок)Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Сотрудники контрразведки украинской Службы безопасности сообщили о задержании чиновника из секретариата кабинета министров, который якобы действовал в интересах России. По версии СБУ, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки.

Агент, как отмечается, собирал информацию о деятельности правительственных структур при помощи специального оборудования, после чего пересылал данные кураторам из России по электронным каналам связи, приводит телеканал 360 сообщение СБУ.

Украинские силовики возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена», а чиновник уже уведомлен о присвоенном ему статусе подозреваемого. Пока мера пресечения ему не избрана.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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