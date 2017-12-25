16:19 25 декабря 2017 13

Миронов отказался от борьбы с Путиным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что нынешнему президенту России Владимиру Путину нет достойной альтернативы. Более того, по мнению справедливоросса, результаты предстоящих выборов главы государства понятны заранее.

«Мы трезво смотрим на вещи и уважаем своих избирателей. Давайте скажем честно и открыто, что мы не собираемся разыгрывать перед ними спектакль с заранее известным финалом, мы не собираемся участвовать в забеге фейковых кандидатов, бьющихся за второе место с пятью процентами. Сегодня достойной альтернативы Владимиру Путину сегодня на политическом поле страны нет», — приводит слова Миронова на предвыборном съезде партии ТАСС.

При этом Миронов выразил надежду, что при победе Путина на выборах «Справедливой России» удастся повлиять на состав нового кабмина и «прекратить рост социального неравенства и обнищания наших граждан». Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Ранее Миронов отказался участвовать в предвыборной гонке.