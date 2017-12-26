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26 декабря 2017
12:54  26 декабря 2017 2

Названы победители конкурса на логотип Putin Team. ФОТО

Александр Овечкин подарит шайбу с автографом участникам конкурса в InstagramФото: Александр Овечкин, Instagram

Голосование участников движения Putin Team определило троих победителей конкурса на логотип команды. Лучшими названы работы Сергея Алферова, Николая Леванова и Валерия Хорохордина. В дальнейшем для нанесения символики на экипировку и сувенирную продукцию будут использовать все варианты.

Заявки на конкурс принимали с 24 ноября по 15 декабря. В итоговом голосовании приняли участие несколько десятков тысяч участников движения. Качество работ также оценили известные российские дизайнеры.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что инициатор движения Putin Team форвард сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин анонсировал на своей странице в Instagram новогодний розыгрыш призов.

«Недавно я создал общественное движение Putin Team. Это команда людей, которые гордятся Россией и каждый день делают ее сильнее. А чтобы сил и веры в себя было больше, участвуйте в новогодней эстафете #ПоздравьСтрану и получите в подарок шайбу с моей подписью, а также футболку с фирменной символикой Putin Team! Пусть они станут символом ваших грядущих побед!» — написал Овечкин.

Все желающие могут выкладывать свои видеопоздравления в Instagram. Пятерых победителей выберут с помощью жеребьевки 7 января.

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Работа Сергея Алферова Фото: putinteam.ru

Александр Лукманов
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