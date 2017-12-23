Хоккеист Овечкин разыграет призы от Putin Team

13:44 23 декабря 2017 8

Овечкин в новогодней эстафете «Поздравь страну» подарит шайбу со своим автографом Фото со страницы Александра Овечкина в Instagram

Форвард сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин разместил пост в Instagram, где заявил о старте новогоднего розыгрыша призов. Он пожелал подписчикам на всех фронтах и обозначил правила участия.

«Недавно я создал общественное движение Putin Team. Это команда людей, которые гордятся Россией и каждый день делают ее сильнее. А чтобы сил и веры в себя было больше — участвуйте в новогодней эстафете #ПоздравьСтрану и получите в подарок шайбу с моей подписью, а также футболку с фирменной символикой Putin Team! Пусть они станут символом ваших грядущих побед!», — написал Овечкин.

Чтобы получить призы, нужно записать видео с поздравлением для всей страны, выложить в своем Instagram с хэштегами #ПоздравьСтрану и #PutinTeam, а также отметить трех друзей и передать им эту эстафету. Пятерых счастливчиков определит жребий 7 января 2018 года в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что недавно к движению Putin Team присоединился российский музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash. Он назвал общей целью сделать Россию сильной и комфортной для жизни страной. Кроме этого, он поддержал благотворительную акцию, объявленную певицей Нюшей, и посетил детский дом в Перми.