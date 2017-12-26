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26 декабря 2017
13:50  26 декабря 2017 0

Минкомсвязи провело учения по перехвату звонков и сообщений

Интервью с Юсси Улкуниеми. Екатеринбург, смартфон, встреча, разговор, сотовые телефоны, виртуальное общение, диалог
Уязвимость в сотовых сетях подтвердилиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телефонные переговоры и СМС-сообщения абонентов сотовой связи можно перехватить и даже подделать. Это показали учения, организованные Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Впрочем, в ведомстве отмечают, что все учебные атаки, несмотря на уязвимости в сотовых сетях, были отражены.

Учения, в которых были задействованы МВД, ФСБ, «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и «Мегафон», проводились в Ростовской области. В ходе этого эксперимента, как пишет РБК, участники пытались перехватить телефонные разговоры абонентов и подделать их SMS, а также определить и подделать данные геолокации. Источники издания сообщают, что «уязвимость была подтверждена, но учебные атаки были отражены». По итогам учений операторам могут предъявить новые требования.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в разговоре с «Национальной службой новостей» отметил, что тестирование безопасности связи — это абсолютно нормальная процедура, ею занимаются как сами операторы, так и профильные ведомства. «Однако для абонентов это не будет значить ровным счётом ничего, потому что „дырки“ будут закрыты достаточно оперативно», — отметил эксперт.

В июле этого года стало известно, что ЦРУ США разрабатывает программу Highrise по перехвату СМС-сообщений, отправляемых и принимаемых на мобильных устройствах с операционной системой Android. Как писало «Федеральное агентство новостей», ссылаясь на данные WikiLeaks, программу американская разведка собирается встраивать в мобильные приложения, доступные для свободного скачивания.

Нина Калинина
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